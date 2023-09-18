Депутат Нилов настоятельно рекомендовал ограничить продажу энергетиков
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На осенней сессии нижней палаты парламента могут поднять вопрос о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Сегодня более чем в 20 субъектах РФ этот запрет уже действует. Тем не менее данные меры должны быть приняты на федеральном уровне. По словам главы Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, предложение об ограничении продажи этих напитков было внесено в нижнюю палату парламента еще несколько лет назад. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что с учетом вреда, наносимого энергетиками человеческому организму, ограничивать продажу этой продукции важно.
По мнению парламентария, следует ввести ограничения на продажу энергетиков так, чтобы несовершеннолетние не смогли их приобретать в точках продажи.