Депутат Нилов настоятельно рекомендовал ограничить продажу энергетиков

На осенней сессии нижней палаты парламента могут поднять вопрос о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Сегодня более чем в 20 субъектах РФ этот запрет уже действует. Тем не менее данные меры должны быть приняты на федеральном уровне. По словам главы Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, предложение об ограничении продажи этих напитков было внесено в нижнюю палату парламента еще несколько лет назад. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.