Депутат Нилов назвал породы собак, которые должны быть в наморднике на выгуле

Депутаты нижней палаты парламента подготовили законопроект, устанавливающий штраф размером до трех тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, какие меры следует применять к выгулу собак для обеспечения безопасности людей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, набрасывание домашних собак на взрослых и детей допускать ни в коем случае нельзя.

Парламентарий подчеркнул, что в любом случае должны быть жесткие правила выгула собак.

Нилов отметил, что нередко причиной появления бездомных собак является ничто иное, как безрассудное поведение хозяев, бросающих своих питомцев.

Он добавил, что собак крупных и средних пород следует выгуливать в строго отведенных местах и в ошейнике с намордником.