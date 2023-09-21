Депутат Нилов назвал причины необходимости борьбы с треш-стримингом в России
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В нижней палате парламента предложили ряд законопроектов, направленных на борьбу с треш-контентом в нашей стране. По словам главы Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, проблема наказания треш-стримеров очень важна. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что отсутствие ответственности приводит к вседозволенности и злоупотреблению, нередко заканчивающихся весьма печальными последствиями.
По мнению парламентария, треш-стримеры все равно станут находить альтернативные пути, однако к решению проблемы следует привлечь правоохранительные органы.