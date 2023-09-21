Депутат Нилов назвал причины необходимости борьбы с треш-стримингом в России

В нижней палате парламента предложили ряд законопроектов, направленных на борьбу с треш-контентом в нашей стране. По словам главы Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, проблема наказания треш-стримеров очень важна. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.