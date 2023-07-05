Депутат Нилов назвал способы отличить реальных газовщиков от мошенников

Кабмин согласовал законопроект об увеличении штрафов в пять раз за недопуск газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов в квартиры. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, насколько он справедлив и станет ли исполняться в полной мере. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, следить за газовым оборудованием действительно необходимо, поскольку в противном случае это нередко приводит к ЧП.

Парламентарий подчеркнул, что в целях безопасности, чтобы не перепутать настоящего сотрудника газовой службы с мошенником, должна быть проведена серьезная работа со стороны управкомпании. Так, должен в квартире иметься телефон, чтобы убедиться в законности проверки.

Нилов подчеркнул, что в России в настоящее время расплодилось социальное мошенничество, работающее по незащищенным слоям населения.