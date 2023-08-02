Депутат Нилов пояснил суть регулирующего передвижение на самокатах законопроекта

В ближайшее время в нижней палате парламента представят законопроект о введении штрафов за превышение скорости и проезд вдвоем и более при управлении электросамокатом и иными средствами индивидуальной мобильности. Глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, действительно ли необходима подобная инициатива и сможет ли она изменить ситуацию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что следует прежде всего привести в соответствие КоАП.

По словам парламентария, также необходим дифференцированный подход к этой проблеме, то есть нарушения движения имеют различную природу. Однако никакой ответственности за это нет.

Нилов отметил, что в настоящее время к ответственности в случае инцидентов привлекается пешеход, владелец самоката несет ответственность только за управление в нетрезвом виде.

По мнению депутата, следует определить также об ответственных лицах при управлении самокатом ребенка до 16 лет.

Он добавил, что для наведения порядка в данном отношении нужно привлекать определенных должностных лиц, вроде туристической полиции в столице.