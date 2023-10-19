Депутат Нилов считает необходиммым ввести запрет рекламы энергетиков в России

В нижнюю палату парламента внесен законопроект о запрете любой рекламы энергетических напитков. По словам главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, данные напитки оказывают пагубное влияние на организм, тем не менее их реклама замалчивает потенциальный вред и агрессивно превозносит якобы положительные эффекты от их употребления. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что данная инициатива направлена прежде всего на защиту детей и подростков.

По мнению парламентария, энергетические напитки содержат очень большой объем кофеина и сахара и провоцируют развитие разных заболеваний.

Он отметил, что немало случаев попадания подростков и молодых людей в наркологические отделения медучреждений после употребления подобных напитков в большом количестве или запивания ими крепкого алкоголя.

Депутат подчеркнул, что в России не должно быть агрессивной рекламы энергетиков, которая побуждает детей и подростков покупать их.