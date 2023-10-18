Депутат Останина считает недопустимым нападение израильской армии на мирных палестинцев
Фото: [©Тарек Алиян/РИА Новости]
По словам депутата нижней палаты парламента Нины Останиной, в мире нет людей, не сочувствующих мирным палестинцам, которые каждый день подвергаются обстрелам. Об этом сообщает Life.ru.
Она подчеркнула, что нельзя нападать на беззащитных людей, поэтому совершившим это нет никакого оправдания.
По мнению парламентария, обострение конфликта не только навредит регионам, подвергающимся обстрелам, но и может перерасти в мировой конфликт.
Она отметила, «кукловоды Запада» не до конца понимают серьезность данной ситуации, поскольку продолжают поставлять вооружение.