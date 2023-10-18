Депутат Останина считает недопустимым нападение израильской армии на мирных палестинцев

По словам депутата нижней палаты парламента Нины Останиной, в мире нет людей, не сочувствующих мирным палестинцам, которые каждый день подвергаются обстрелам. Об этом сообщает Life.ru .

Она подчеркнула, что нельзя нападать на беззащитных людей, поэтому совершившим это нет никакого оправдания.

По мнению парламентария, обострение конфликта не только навредит регионам, подвергающимся обстрелам, но и может перерасти в мировой конфликт.

Она отметила, «кукловоды Запада» не до конца понимают серьезность данной ситуации, поскольку продолжают поставлять вооружение.