Депутат Пискарев оценил поправки к закону об иноагентах
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам главы Комитета нижней палаты парламента по безопасности Василия Пискарева, поправки к закону об иноагентах не дадут возможности носителям этого статуса зарабатывать из воздуха миллионы. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он также выразил надежду, что данный правовой акт, который налагает запрет на возможность зарабатывать на рекламе, будет принят.
По мнению парламентария, всю поддержку таким людям должны оказывать США и страны-члены НАТО.
Он добавил, что цитирование иностранных агентов в прессе не станет подпадать под действие поправок, нарушение будет как таковое засчитываться именно в рекламных целях.