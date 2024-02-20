Депутат Пискарев оценил поправки к закону об иноагентах

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по безопасности Василия Пискарева, поправки к закону об иноагентах не дадут возможности носителям этого статуса зарабатывать из воздуха миллионы. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он также выразил надежду, что данный правовой акт, который налагает запрет на возможность зарабатывать на рекламе, будет принят.

По мнению парламентария, всю поддержку таким людям должны оказывать США и страны-члены НАТО.

Он добавил, что цитирование иностранных агентов в прессе не станет подпадать под действие поправок, нарушение будет как таковое засчитываться именно в рекламных целях.