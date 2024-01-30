Депутат Пискарев заявил, что западные спецслужбы собирают данные россиян

Депутат нижней палаты парламента Василий Пискарев заявил об обнаруженных попытках западных спецслужб собрать персональные данные граждан РФ. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что спецслужбами Запада также использовались и ресурсы экстремистских и нежелательных в РФ иностранных неправительственных организаций, возможности некоторых иноагентов и релокантов.

По мнению парламентария, иностранные спецслужбы запустили информационные кампании и проекты по организации «альтернативного электронного голосования» на предстоящих выборах.

Он отметил, что россиян заставляют скачивать спецприложения для голосования, а также подписывать петиции о признании выборов нелегитимными и прочее.