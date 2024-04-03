Депутат Пискарев завил о необходимости ужесточения наказания за манипуляции с вирусами

По словам главы комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, в Госдуме предложили ужесточить уголовную ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что американцы проводят около российских границ разработку биологического оружия и опасные испытания на людях. В связи с чем задачей властей РФ является обеспечить максимальную безопасность граждан РФ.

По мнению парламентария, при условии введения в действие этого закона те, кто будет пытаться провезти на территорию нашей страны патогенные биоорганизмы отправятся за решетку на срок до 12 лет.

Он отметил, что предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами и принудительные работы на срок до пяти лет.