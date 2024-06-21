Депутат Рады Безуглая вновь обвинила главкома ВСУ Сырского в неудачах на фронте

В соцсетях она написала о прорыве российской армии на Торецк и обвинила в этом командующего восточным фронтом генерала Юрия Содоля.

По ее словам, украинские военные знали о планах российской армии, но фортификационных сооружений не подготовили. Безуглая отмечает, что за сутки до наступления Содоль снял с позиций подготовленную бригаду и завел на ее место подразделение, уже понесшее значительные потери и утратившее боеспособность.

Нардеп задается вопросом, является ли главком ВСУ Александр Сырский «сообщником» Содоля или просто не контролирует ситуацию.

Безуглая критикует Сырского при любом удобном случае. Эксперты напоминают, что накануне отставки бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного она устраивала на того подобную медийную атаку.