Депутат Рады призвала украинских женщина идти на фронт

Зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (партия «Слуга народа») обратилась с призывом к украинцам идти на фронт добровольцами.

Она написала в соцсетях, что лучшим волонтерством 2024 года будет прийти в ВСУ. Безуглая подчеркнула, что ее призыв касается и женщин. Это заявление она сделала на фоне празднования Дня волонтера на Украине.

В настоящее время в украинской армии служат около 43 тысяч женщин. Правительство Украины разрешило Минобороны заключать контракты с женщинами до 60 лет и принимать в военные училища девушек.

Ранее Безуглая сообщала о том, что Рада готовит законопроекты, уменьшающие круг граждан, имеющих право на отсрочку от армии.