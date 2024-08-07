Депутат Шхагошев обвинил Британию в причастности к атаке ВСУ на Курскую область
Фото: [unsplash.com]
Операцию по вылазке украинских ВС в Курскую область Генштаб Украины разрабатывал при содействии британских спецслужб. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной Думы Адальби Шхагошев, его слова передает информационное агентство РИА Новости.
Он предупредил, что стратегический ответ российской стороны на данную вылазку будет болезненным для противника как в военном, так и в политическом направлениях. По словам депутата, данная операция разрабатывалась ВСУ при содействии спецслужб, «как минимум Британии». Во всех таких вылазках участвовала Великобритания и была слышна английская речь, указал Шхагошев.
Он также указал на то, что «ястребы» в большинстве государств не желают мира и активно предпринимают попытки повторно разжечь пламя противостояния.
Депутат также заверил, что продвижение российских войск ускорится после данной атаки.
«Мы знаем, что слишком много сил с их стороны было брошено на эту операцию», – объяснил он.
Накануне военный эксперт Коновалов заявил, что все боевые действия ВСУ ведут с нарушениями.