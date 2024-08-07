Операцию по вылазке украинских ВС в Курскую область Генштаб Украины разрабатывал при содействии британских спецслужб. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной Думы Адальби Шхагошев, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Он предупредил, что стратегический ответ российской стороны на данную вылазку будет болезненным для противника как в военном, так и в политическом направлениях. По словам депутата, данная операция разрабатывалась ВСУ при содействии спецслужб, «как минимум Британии». Во всех таких вылазках участвовала Великобритания и была слышна английская речь, указал Шхагошев.

Он также указал на то, что «ястребы» в большинстве государств не желают мира и активно предпринимают попытки повторно разжечь пламя противостояния.

Депутат также заверил, что продвижение российских войск ускорится после данной атаки.

«Мы знаем, что слишком много сил с их стороны было брошено на эту операцию», – объяснил он.

Накануне военный эксперт Коновалов заявил, что все боевые действия ВСУ ведут с нарушениями.