Глава государства Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, включая ракетное, по гражданским зданиям и жилым домам. По словам военного эксперта Ивана Коновалова, украинская армия нарушает все правила ведения боевых действий. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что обязанностью военных является ведение огня по целям, таким образом, цель должна быть военной, вооруженный противник, его инфраструктура. ВСУ же бьют в белый свет как в копеечку, стреляют куда попало, накрывают гражданские объекты, бьют по мирным жителям.

По мнению политолога, попытка прорыва украинских войск на Курском направлении является набегом. Изначально было очевидно, что противник будет отбит российской армией.

Он добавил, что целью ВСУ в этом случае стали отвлекающий маневр для ослабления давления на ключевых участках фронта со стороны российских сил и информационная война для отчета перед кураторами.

Ранее сообщалось, что Вашингтон запросит разъяснения у Киева по поводу атаки в Курской области.