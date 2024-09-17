Депутат Скрозникова предложила организовать анонимные опросы для борьбы с буллингом

Член комитета нижней палаты парламента по просвещению Анна Скрозникова предложила ввести в школах анонимные опросы, которые будут направлены на борьбу с буллингом. Об этом сообщило NEWS.ru.

Подчеркивается, что обращение адресовано вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Как отмечается в инициативе депутата, на основе полученных данных Минпросвещения России станет иметь возможность сравнивать образовательные организации, вследствие этого у органов власти появится возможность выявлять самые неблагополучные школы.

По словам парламентария, в качестве примера можно привести нападение ученика челябинской коррекционной школы с молотком на одноклассников и прочие инциденты в отечественных учебных заведениях. Она подчеркнула, что в общеобразовательных организациях наблюдается нехватка психологов, тем не менее на фоне отсутствия финансирования школы невозможно обеспечить квалифицированными кадрами. Тем не менее профилактическая работа могла бы предотвращать такие трагедии.

Ранее эксперт назвала возможные причины нападения подростка на школу в Челябинске.