Эксперт назвала возможные причины нападения подростка на школу в Челябинске

Одной из них, вероятно, мог послужить «гормональный шторм». Об этом в беседе с Инфо24 заявила практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова.

Специалист не всегда может предотвратить нападения на школы со стороны подростков. По словам психолога, многие ребята испытывают подавленную агрессию, которая требует своевременной фармакологической поддержки.

Кроме того, специалист указывает, что сезонные обострения или буллинг в школьной среде могут спровоцировать агрессивное поведение. Гормональные изменения, характерные для этого возраста, также затрудняют управление эмоциональным состоянием.

Ранее юрист Хаминский пояснил, почему напавший на школьников ученик в Челябинске не подлежит уголовной ответственности.