Депутат Скрозникова считает видео с избиением малыша школьницей треш-стримом

По словам депутата нижней палаты парламента Анны Скрозниковой, видео для соцсетей с избиением ребенка школьницей является треш-стримом. Об этом сообщает Life.ru.

Она пояснила, что за запись таких видеороликов и участие в треш-стримах предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Ввиду того что школьница не достигла возраста 14 лет, ответственность за содеянное понесут родители, которые будут обязаны выплатить штраф.

По мнению парламентария, в свою очередь девочку могут поставить на учет в ПДН. Также следует разобраться, чем была вызвана агрессия и имеются ли проблемы в семье.

Ранее сообщалось, что двое молодчиков в Кузбассе избили молотком мать с ребенком на руках, снимая все на видео.