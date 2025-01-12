Двое молодчиков в Кузбассе избили молотком мать с ребенком на руках, снимая все на видео

В Новокузнецке, расположенном в Кемеровской области, двое мужчин совершили жестокое нападение на женщину, которая гуляла с ребёнком. Они нанесли ей многочисленные удары молотком. Всё происходящее было зафиксировано на видео, которое затем распространилось в социальных сетях. Об этом инциденте сообщил телеканал РЕН со ссылкой на региональное управление Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно полученным данным, нападавшие обвиняли женщину в том, что она якобы является наркодилером и «закладчицей». Их не смутил даже тот факт, что на руках у нее в момент нападения находился маленький ребенок.

«Они силой пытались отнять у нее мальчика, но не получилось, а потом преследовали до подъезда. Женщина при этом кричала, чтоб они не трогали ребенка. В подъезде истязание продолжилось», — приводится в публикации.

Со словами «проси прощания, быстрее» один из участников нападения стал жестоко избивать женщину, используя в качестве оружия молоток. При этом он демонстрировал орудие на камеру и требовал от своего сообщника продолжать видеосъемку.

Произошедшим уже заинтересовались в Следственном комитете России. В настоящее время по факту избиение женщины с ребенком проводится доследственная проверка. В понедельник, 13 января, правоохранители намерены арестовать виновных.

Ранее сообщалось, что в Балашихе задержали молодого человека, который на улице избил пенсионера. Пожилого мужчину госпитализировали, а напавший на него парень попал в полицию.