По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, виновники крушения поездов в Брянской и Курской областях являются нелюдями, которые достойны самого сурового наказания. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он подчеркнул, что ни в коем случае не стоит исключать любых провокаций, включая провокации для срыва переговоров по украинскому урегулированию, второй раунд которых пройдет в Стамбуле завтра.

Ранее официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что поражена реакцией Украины на катастрофы в Курской и Брянской областях.