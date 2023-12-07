Депутат Слуцкий призвал защитить финансы родителей от азартных онлайн-игр

По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, онлайн-игры, предлагающие покупку шансов на получение каких-либо игровых ценностей, должны быть промаркированы возрастным цензом. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что в последнее время возросло число случаев, когда несовершеннолетние тратят родительские финансы на такие азартные игры.

По мнению парламентария, следует создать дополнительные механизмы родительского контроля для аналогичных случаев. Это прежде всего касается покупки так называемых лутбоксов, не являющихся внутриигровой ценностью, а лишь повышающих шансы на ее получение.