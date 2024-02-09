Депутат Слуцкий считает, что назначение Сырского на должность главкома ВСУ не окажет влияния на исход спецоперации
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По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, перемены в военном руководстве Незалежной не окажут никакого влияния на исход спецоперации. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что победа российской армии неизбежна.
По мнению парламентария, генерал-полковник Александр Сырский известен прежде всего провальными военными операциями с большими потерями человеческих ресурсов.
Он подчеркнул, что с таким главнокомандующим Киев ждет неминуемое поражение.