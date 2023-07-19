Депутат Соболев назвал вероятных поставщиков дронов Киеву для атаки на Крымский мост

По словам члена комитета нижней палаты парламента по обороне Виктора Соболева, морские дроны, посредством которых ВСУ был совершен теракт на Крымском мосту, Незалежной могли поставить Вашингтон или Лондон. Об этом сообщает Life.ru .

По его мнению, в настоящее время в первую очередь следует усилить охрану и оборону Крымского моста, включая противокорабельную оборону.

Он также отметил, что следует и запретить поставки западного вооружения в зону военных действий.