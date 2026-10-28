Жители Московской области смогут выиграть iPhone в рамках проекта «Герои Подмосковья»

Жители Подмосковья смогут выиграть новый iPhone 18 Pro, если расскажут о людях, впечатливших других, в рамках проекта «Герои Подмосковья».

Так, например, они могут поделиться историей о соседе, который спас ребенка из огня, учителе, который воспитал 100-балльников и не только. Героем могут стать спасатели, зоозащитники, спортсмены, ученые, художники, писатели и не только.

Для участия нужно вспомнить историю и написать в @anketa_pr0_bot. Автор лучшей истории выиграет iPhone 18 Pro.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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