Депутат Соболев считает, что в Североатлантическом альянсе не готовы объяснять участие в украинском конфликте

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Виктора Соболева, в НАТО пока не готовы ответить на российские заявления о том, что участники объединения напрямую включены в конфликт с Москвой из-за того, что члены организации готовят сопротивление и инфраструктуру, проводят учения. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что правильно завил глава государства о том, что российские войска должны быть готовы к отражению агрессии любого противника на любом стратегическом направлении, в любых условиях. Необходимо решать данные задачи, и тогда войны точно не будет.

По мнению парламентария, несмотря на то что Североатлантический альянс и готовится к войне с Россией, мы должны сделать все, чтобы российская армия была способна опередить и обезвредить любого противника на любом стратегическом направлении.

Ранее Маск прокомментировал слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине.