Маск прокомментировал слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

Основатель компании SpaceX Илон Маск признался, что его встревожило заявление президента РФ Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине. Об этом предприниматель написал на своей странице в социальной сети X.

Свой комментарий он оставил под постом с фрагментом интервью Путина, в котором тот говорит о втягивании сил НАТО в конфликт.

В посте речь шла о том, что американский президент Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис развяжут Третью мировую войну, если разрешат Киеву наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.

«У меня плохое чувство по поводу этого», — написал Маск.

Ранее Маск заявил, что в случае победы Харрис полеты американцев на Марс будут невозможны.