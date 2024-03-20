Французские власти планируют отправить в Незалежную две тысячи своих военных. По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Свинцова, Париж устами своего главы государства Эмманюэля Макрона включается в борьбу против Москвы и становится стороной вооруженного конфликта. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что французские военнослужащие на территории Незалежной официально станут обучать украинских солдат и заниматься иными делами, которые напрямую не связаны с боевыми действиями.

По мнению парламентария, при этом в Москве понимают, что эти советники станут принимать участие и непосредственно в боях.

Он подчеркнул, что Россия покажет им, кто такой русский солдат, поэтому все они будут уничтожены.