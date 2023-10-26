Депутат Свинцов считает своевременной мерой ядерные учения в РФ

По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Свинцова, проведение нашей страной учений стратегических сил сдерживания является весьма своевременной мерой в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, когда в него втягивается все больше стран. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что вероятность третьей мировой войны, прежде всего между США и Ираном, может привести к чудовищным последствиям.

По мнению парламентария, отечественные учения могут охладить пыл американским политикам, которые сегодня бравируют мощью своей армии.

Он отметил, что Белый дом должен понимать, что для Штатов прямое военное противостояние с Россией закончится крахом.