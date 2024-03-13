Депутат Толмачев перечислил правила установки отбойников на автотрассах

Наиболее страшными ДТП являются лобовые столкновения, происходящие при выезде на встречную полосу. Поэтому во избежание подобных происшествий потоки следует разделять спецконструкциями. Член Комитета нижней палаты парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев пояснил, почему их не используют повсеместно и что для этого необходимо. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, установка отбойника зависит от нескольких факторов. Прежде всего это вид и статус дороги. На данный момент стандартами предусмотрено применение таких ограждений на дорогах, имеющих ряд полос движения, а от скорости движения и активности потока зависит и тип ограждения — барьерные, тросовые, парапетные, комбинированные и иные конструкции.

Парламентарий добавил, что госавтоинспекторы вместе с региональными владельцами дорог и федеральными властями работают над установкой тросовых ограждений на дорогах с меньшим числом полос не только первой категории.

По его мнению, оказывают влияние на установку барьеров также и регламенты по градостроительству, планировке и застройке городских и сельских поселений, рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений.