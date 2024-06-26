Депутат Толмачев считает необходимым наградить помогавших спецназу детей в Дагестане
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По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, двое дагестанских детей, десятилетний Абдулбасир и восьмилетний Магомедшапи Нурмагомедовы, помогавшие спецназу во время теракта, должны быть награждены. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он подчеркнул, что мальчики проявили смелость и человечность.
По мнению парламентария, поступок мальчиков показывает уровень воспитания, которое они получают в семье, и теперь они сами могут послужить примером для прочих детей.
Напомним, что во время теракта Абдулбасир и Магомедшапи вместе с отцом прибыли к месту оцепления. Внутрь им попасть не удалось, и тогда они решили помочь правоохранителям другим способом: приобрели бутилированную воду и стали раздавать бойцам.