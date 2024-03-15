По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, обстрел Белгорода со стороны украинской армии является попыткой Киева оправдать новые транши западных кураторов. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что киевский режим постоянно доказывает свою террористическую сущность, а весь мир понимает, что для Незалежной отсутствуют законы войны.

По мнению парламентария, все преступники понесут наказание, то есть их ожидает суд или смерть, поскольку после победы России уголовные дела относительно вооруженных украинских формирований доведут до логического конца.