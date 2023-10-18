Депутат Вассерман считает, что спецоперация завершится в 2024 году
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По словам депутата нижней палаты парламента Анатолия Вассермана, конфликт на Ближнем Востоке закончится в течение двух-трех недель и не окажет серьезного влияния на мировые события, так как его окончание даст возможность освободить ресурсы для поддержки киевского режима. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что Незалежная при этом не способна противостоять российской армии в течение долгого времени, поскольку Киев не в состоянии организовать оборонное производство в нужном объеме.
По мнению эрудита, хотя спецоперация и завершится в 2024 году, но сроки можно было бы сократить при условии применения нашей армией израильских методов. В таком случае, он бы исчерпал себя в течение нескольких недель.
Он уточнил, что тем не менее использование израильских приемов в случае украинского конфликта невозможно, поскольку арабы и евреи являются разными народами, а русско-украинский конфликт имеет свои специфические особенности, также украинская армия старается сражается с той ж стойкостью, что и Вооруженные Силы РФ.