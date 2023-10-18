По словам депутата нижней палаты парламента Анатолия Вассермана, конфликт на Ближнем Востоке закончится в течение двух-трех недель и не окажет серьезного влияния на мировые события, так как его окончание даст возможность освободить ресурсы для поддержки киевского режима. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что Незалежная при этом не способна противостоять российской армии в течение долгого времени, поскольку Киев не в состоянии организовать оборонное производство в нужном объеме.

По мнению эрудита, хотя спецоперация и завершится в 2024 году, но сроки можно было бы сократить при условии применения нашей армией израильских методов. В таком случае, он бы исчерпал себя в течение нескольких недель.

Он уточнил, что тем не менее использование израильских приемов в случае украинского конфликта невозможно, поскольку арабы и евреи являются разными народами, а русско-украинский конфликт имеет свои специфические особенности, также украинская армия старается сражается с той ж стойкостью, что и Вооруженные Силы РФ.