Потеря очередных позиций украинскими войсками говорит об измене в их рядах. Вполне возможно, что главнокомандующий армией Украины Александр Сырский работает на Кремль. Такую возможность допустила Марьяна Безуглая, украинский парламентарий. Запись по этому поводу она сделала в социальной сети Facebook*.

Безуглая написала, что российская армия устроила новый прорыв украинской линии обороны, теперь в направлении на Торецк. Это стало следствием действий генерала Александра Содоля, который перекинул на этот участок сильно потрепанное и ослабленное подразделение. На прорванной линии не было никаких дополнительных фортификаций, которые могли бы придать устойчивость частям ВСУ.

«Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага», - указала она.

Безуглая допустила, что Сырский является сообщником Содоля. Как вариант, он попросту не способен контролировать ситуацию.

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