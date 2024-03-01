Депутат Водолацкий спрогнозировал ухудшение ситуации с мобилизацией на Украине
Фото: [pxhere.com]
По словам первого заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, ситуация с мобилизацией в Незалежной в дальнейшем будет становиться все хуже. Об этом сообщают «Известия».
Он подчеркнул, что украинский лидер справляется с задачей по уничтожению своего народа.
Парламентарий добавил, что мобилизация на Украине уже стала разрушительных масштабов, людей в буквальном смысле отлавливают в магазинах и на улицах, медкомиссия по поводу годности к службе уже не существует как таковая.