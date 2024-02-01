По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, Москва должна готовиться к новой попытке украинских войск пойти в наступление. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что у властей Незалежной отсутствуют иные способы убедить Вашингтон и Брюссель продолжать финансирование военных действий.

По мнению парламентария, для украинских войск очередная атака станет «заведомой смертью», что является кредо Незалежной.