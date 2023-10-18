Депутат Журавлев назвал способ не позволять Киеву запускать ATACMS по России

По словам заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, следует максимально усилить отечественную систему ПВО для уничтожения крылатых ракет ATACMS, которые переданы Вашингтоном Киеву. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что систему ПВО также нужно подготовить для перехвата истребителей США.

По мнению парламентария, появление такой американской техники у Киева является всего лишь делом времени.