Депутат Журавлев назвал способ отсеивания криминальных мигрантов

МВД России подготовлен законопроект, который усложнит жизнь нелегальным мигрантам. Так, предусмотрено введение для них режима контролируемого пребывания, запрещающего водить машину, получать водительские права и переводить деньги. По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Журавлева, любые попытки «обуздать в России фактически бессистемные миграционные потоки» хороши. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что эту меру следует применять «не в качестве наказания, а превентивно».

По мнению парламентария, стоит ввести следующую схему: приехал в Россию, оформил все документы, устроился на работу и только после этого получил право на банковские переводы. Если не привлекался, достойно провел пару лет, можно получить право на водительское удостоверение и так далее.