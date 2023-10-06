Депутат Журавлев определил способ защиты россиян от вербовщиков СБУ

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, жителям нашей страны следует больше рассказывать о способах работы иностранных спецслужб, включая вербовщиков СБУ. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что часть телевизионного эфира тоже необходимо посвятить выдающихся советских и российских разведчиков.

В качестве примера парламентарий привел Павла Судоплатова, который успешно противостоял бандеровцам, войну с которыми, по сути, наша страна ведет сейчас.