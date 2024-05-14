По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, для прекращения обстрелов Белгорода со стороны украинской армии следует уничтожить тех, кто отдает данные приказы. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что успехи Вооруженных Сил РФ на Харьковском направлении как раз и обеспечивают безопасность Белгороду. Тем не менее российская армия продвинулась от границы примерно на 30 км, а это расстояние, на которое спокойно стреляет весьма распространенный сейчас в украинских войсках американский HIMARS.

По мнению парламентария, в ближайшее время обстрелы мирного населения России усилятся, не в состоянии победить на поле боя киевский режим мстит простым людям.

Напомним, что украинские войска обстреляли Белгород 12 мая ракетами «Точка-У». Было сбито не менее шести таких ракет, однако обломок одной из них ударил в жилой десятиэтажный дом. Известно о спасении 17 жителей дома и 15 погибших.