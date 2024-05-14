Депутат Журавлев определил верный метод прекратить обстрелы Белгорода
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По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, для прекращения обстрелов Белгорода со стороны украинской армии следует уничтожить тех, кто отдает данные приказы. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что успехи Вооруженных Сил РФ на Харьковском направлении как раз и обеспечивают безопасность Белгороду. Тем не менее российская армия продвинулась от границы примерно на 30 км, а это расстояние, на которое спокойно стреляет весьма распространенный сейчас в украинских войсках американский HIMARS.
По мнению парламентария, в ближайшее время обстрелы мирного населения России усилятся, не в состоянии победить на поле боя киевский режим мстит простым людям.
Напомним, что украинские войска обстреляли Белгород 12 мая ракетами «Точка-У». Было сбито не менее шести таких ракет, однако обломок одной из них ударил в жилой десятиэтажный дом. Известно о спасении 17 жителей дома и 15 погибших.