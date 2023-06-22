По словам зампреда Комитета по обороне нижней палаты парламента Алексея Журавлева, украинская армия проваливает атаку за атакой, но свои неудачи они оправдывают тем, что контрнаступление еще не началось. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что об этом свидетельствует тот факт, что с военной техникой у Незалежной на данный момент серьезная катастрофа.

Парламентарий добавил, что ВСУ действуют уже не так интенсивно, тем не менее не следует игнорировать опасность.

Журавлев пояснил, что все слова со стороны Киева о том, что они прощупывали оборону танками говорят о том, что они не ждали весьма сильного сопротивления, поскольку российские высокоточные системы вооружения показывают хороший результат.

Он подчеркнул, что при этом Зеленский не отдает приказа свернуть контрнаступление, потому что такого распоряжения не поступало со стороны Вашингтона.