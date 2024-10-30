Согласно данным издания US News and World Report, Вооруженные Силы РФ являются сильнейшими в мире, в то время как ВСУ находятся в данном рейтинге всего лишь на восьмом месте. По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, украинская армия не могла оказаться в топе наиболее сильных армий мира в связи с зависимостью от военной помощи западных государств. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что российская армия действительно является наиболее боеспособной в мире. Тем не менее данный рейтинг является неубедительным на фоне отсутствия четких критериев ранжирования. Также классификация была составлена порталом US News and World Report, оставшимся от второсортного американского печатного издания.

По мнению парламентария, если оценка давалась исходя из соответствующего опыта, оснащения, напрямую связанного с регулярным применением военной техники, то следом после нашей страны должны были стоять ВСУ. При этом украинскую армию даже на Западе не считают полноценной на фоне зависимости от военной помощи кураторов.

Он отметил, что Вооруженные Силы РФ, несмотря на оказание украинской армии столь активной поддержки со стороны Запада, продолжают с ней успешно бороться, что показывают все последние достижения на линии фронта.

Ранее военный эксперт Литовкин заявил, что ВСУ вряд ли сумеют уйти из Курской области, их там уничтожат.