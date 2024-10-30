ВСУ не уйдут из Курской области — их уничтожат: военные эксперты предсказали крах украинцев

Российские военные предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области, сообщило Минобороны РФ. Военный эксперт Виктор Литовкин заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что украинские боевики вряд ли сумеют уйти из приграничного региона — их там уничтожат.

По его словам, ставить точных сроков, когда ВСУ покинут Курскую область, нельзя, так как это зависит от многих факторов. Литовкин предположил, что России совсем не обязательно, чтобы украинцы ушли из региона.

«Потому что они туда подтягивают резервы. Мы уничтожаем эти резервы, и они не могут перебросить их на Кураховское направление, Донецкое и так далее. Мы не знаем замыслов нашего командования», — пояснил он.

Военный эксперт Борис Рожин в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметил, что сроки, за которые российская армия выбьет ВСУ из Курской области, зависят от того, какое количество резервов Киев будет «туда закачивать». Расходы на «Курскую авантюру» бьют по другим участкам фронта, и удержание оставшихся районов будет дорого стоить Украине.

«Работа планомерно идет, выступ сокращается в размерах», — заключил Рожин.

Ранее военный эксперт Поликарпов заявил, что к Новому году ВС РФ могут дойти до Новомосковска.