Депутат Журавлев считает, что российской разведке следует лучше работать после крушения Ил-76
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По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Журавлева, в России следует укреплять отечественные рубежи и усилить работу разведки, ситуация с крушением Ил-76 это четко показала. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что это даст возможность сократить риски повторения таких атак со стороны украинской армии.
По мнению парламентария, именно комплексный подход даст возможность обезопасить регионы РФ в будущем, поскольку концентрация таких усилий минимизирует подобного рода происшествия.