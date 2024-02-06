Депутат Журавлев считает необходимостью беречь Крымский мост как зеницу ока
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, после угроз командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы нанесения очередного удара по Крымскому мосту этот объект следует беречь как зеницу ока. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что украинские спецслужбы не планируют отказываться от идеи вывести из строя Крымский мост.
По мнению парламентария, российским войскам остается только лишить украинскую армию взрывчатки.