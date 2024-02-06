Депутат Журавлев считает необходимостью беречь Крымский мост как зеницу ока

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, после угроз командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы нанесения очередного удара по Крымскому мосту этот объект следует беречь как зеницу ока. Об этом сообщает NEWS.ru.