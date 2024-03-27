Депутат Журавлев считает необходимым признать Украину террористической организацией

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, террористической организацией следует признать не только Службу безопасности Украины, а все государство. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что киевский режим регулярно покушается на жизнь граждан нашей страны, что закономерно является терроризмом. Поэтому при получении этим государством статуса террористической организации все связи с ней будут запрещены, пособников станут выявлять и наказывать российские спецслужбы по всему миру и финансирование перекрывать.

Напомним, что вчера директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подтверждают украинский след.