Депутат Журавлев считает необходимым признать Украину террористической организацией
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По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, террористической организацией следует признать не только Службу безопасности Украины, а все государство. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что киевский режим регулярно покушается на жизнь граждан нашей страны, что закономерно является терроризмом. Поэтому при получении этим государством статуса террористической организации все связи с ней будут запрещены, пособников станут выявлять и наказывать российские спецслужбы по всему миру и финансирование перекрывать.
Напомним, что вчера директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подтверждают украинский след.