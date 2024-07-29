Депутат Журавлев считает необходимым вернуть бойцов ЧВК «Вагнер» из плена

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, бойцов ЧВК «Вагнер», взятых в плен, следует вернуть на родину. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что выводы о том, каким образом профессиональные военные попали в ловушку, можно будет сделать только после тщательного расследования, однако прежде всего необходимо помочь бойцам снова вернуться в Россию.

По мнению парламентария, трудно определить, что именно произошло в Африке, тем не менее, согласно предварительным данным, «вагнеровцы» попали в засаду, которая была устроена местными вооруженными формированиями.

Он добавил, что вызывает вопросы, каким образом профессиональные военные оказались в ловушке туарегов, как противник сбил вертолет и транспортник, потому что тот факт, что у живущих в пустыне племен оказались средства ПВО, совершенно непонятно. Вероятнее всего, западные страны, которых наша страна постепенно вытесняет с африканских просторов, лелеет мечты нам отомстить, и при желании в происходящем можно усмотреть руку НАТО.