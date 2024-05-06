Депутат Журавлев заявил, что учения по отработке применения ядерного оружия является напоминанием Западу о реакции РФ

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, учения по отработке использования тактического ядерного оружия, планируемые к проведению российскими войсками, это не бряцание оружием, а напоминание Западу о том, как Москва может отреагировать на внешнюю угрозу. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что подобные учения проводятся Вооруженными Силами РФ периодически, этого вполне достаточно для того, чтобы это было замечено Западом.

По мнению парламентария, возникает впечатление, что ряд стран и объединений стали слегка забывать, что в отечественной ядерной доктрине значится, что Россия без раздумий нанесет ядерный удар в случае, если ей станет кто-то угрожать.