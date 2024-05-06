Депутат Журавлев заявил, что учения по отработке применения ядерного оружия является напоминанием Западу о реакции РФ
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По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, учения по отработке использования тактического ядерного оружия, планируемые к проведению российскими войсками, это не бряцание оружием, а напоминание Западу о том, как Москва может отреагировать на внешнюю угрозу. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что подобные учения проводятся Вооруженными Силами РФ периодически, этого вполне достаточно для того, чтобы это было замечено Западом.
По мнению парламентария, возникает впечатление, что ряд стран и объединений стали слегка забывать, что в отечественной ядерной доктрине значится, что Россия без раздумий нанесет ядерный удар в случае, если ей станет кто-то угрожать.