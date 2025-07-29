Депутата Госдумы Бутину заочно приговорили на Украине к 15 годам лишения свободы
ТАСС: украинский суд заочно назначил депутату Госдумы Бутиной 15 лет тюрьмы
Суд на Украине вынес заочный приговор о лишении свободы Марии Бутиной, члена комитета Государственной Думы по международным делам. Об этом сообщил ТАСС.
Дело российского парламентария рассматривал Хмельницкий городской районный суд Украины. Бутину заочно обвинили в посягательстве на территориальную целостность.
«Суд постановил признать виновной в предъявленном обвинении по ч. 3 ст. 110 УК Украины и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет», — указано в украинских документах.
Помимо этого вынесено решение о конфискации у депутата всего ее имущества.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет Подмосковья объявил в розыск блогера Subo за уклонение от налогов на 20 млн руб. Субхану Мамедову инкриминируют уклонение от налоговых выплат и отмывание денег. Аналогичные обвинения были предъявлены его отцу и брату.