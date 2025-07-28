Блогера Subo заочно обвинили в уклонении от налогов на 20 млн руб.

По информации Следственного комитета Московской области, блогеру Subo (Субхану Мамедову) инкриминируют уклонение от налоговых выплат в размере 20 млн руб. и отмывание денег. В связи с этим он объявлен в розыск.

Аналогичные обвинения были предъявлены отцу и брату Субхана Мамедова.

Следствие установило, что в период с 2020 по 2022 год Subo и его сообщники разработали схему, благодаря которой уклонились от уплаты в государственный бюджет налогов на сумму свыше 50 млн руб.

Часть этих средств была использована для приобретения дорогостоящего автомобиля. Общая сумма задолженности, включая пени и штрафы, достигла 20 млн руб.

На данный момент отец и брат блогера приступили к погашению ущерба, и на счета налоговой службы уже переведено девять млн руб. Местонахождение Субхана Мамедова остается неизвестным, он числится в розыске.

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