«Держался за руль»: водитель пожарной машины, сбивший насмерть ребенка, отказался от признания в суде

Трагедия, разыгравшаяся вечером 23 февраля на проспекте Металлистов в Петербурге, получила продолжение в зале суда. 25 февраля Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения водителю пожарной машины, под колесами которой погиб шестилетний мальчик. Обвиняемый, старший инструктор по вождению пожарно-спасательной части Владимир Алферов, не признал свою вину и возражал против ограничений, связанных с управлением транспортом.

По версии следствия, Алферов на автолестнице следовал после сигнала о пожаре. Остановившись ненадолго, он продолжил движение в сторону Большой Пороховской и при повороте на проезжую часть не выдержал боковой интервал. В этот момент по тротуару шли бабушка с шестилетним внуком. Удар пришелся на мальчика — ребенок получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Момент наезда зафиксировала камера наблюдения, видео опубликовано в распоряжении «Фонтанки».

Следствие ходатайствовало о запрете определенных действий. Суд удовлетворил эту просьбу: на все время расследования Алферову запрещено садиться за руль любого транспорта, а также он обязан являться по вызовам следователя, прокурора и суда. Для мужчины, чья работа неразрывно связана с вождением (он старший инструктор), это серьезное ограничение.

Сам обвиняемый в заседании держался за руль — в переносном смысле, настаивая на своей невиновности. Он не признал предъявленное обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть ребенка по неосторожности.