Десантный корабль «Оленегорский горняк» прибыл в Керчь для помощи водителям

Первый раз на Керченской паромной переправе действует большой десантный корабль Северного флота «Оленегорский горняк», который смог перевезти 14 грузовых автомобилей. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Отмечается, что это премьерный рейс корабля на данной переправе.

Подчеркивается, что при наличии больших автомобильных пробок перед Крымским мостом «Оленегорский горняк» станет применяться для перевоза автомашин.

Уточняется, что корабль прибыл в Крым в прошедшую пятницу.